Россия никак не может избавиться от надежды на «доброго дядю» Трампа
Россия даже после «кидка» американцев с договорённостями времён встречи в Анкоридже продолжает лелеять новые и новые надежды относительно Дональда Трампа.
Об этом профессор Института медиа НИУ ВШЭ, Дмитрий Евстафьев заявил в интервью каналу «Филипповский 13», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое опасное в иллюзиях относительно Трампа – это то, что они почти развеялись. Вот это «почти» меня очень смущает. Я все время думаю, что еще должен учинить Трамп и его окружение, чтобы это «почти» исчезло? Человек все уже сделал, но это «почти» не уходит!
Наверное, дело не в Трампе, а в нас. Мы боимся самим себе признаться, что судьбы мира и Евразии зависят от нас, а не от доброго дяди, которого мы придумали себе», – сказал Евстафьев.
Он считает, что Трамп сознательно не реализовал договоренности, достигнутые в Анкоридже, потому что хотел материально на них нажиться.
«Мы, конечно, переборщили с нашими надеждами наТрампа, но есть и хорошие новости. Если посмотреть последние высказывания наших должностных лиц, уже у нас приоткрылись и другие двери, для тех же европейцев: «Подберите кандидатуру, мы поговорим», – сказал Евстафьев.
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