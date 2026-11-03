Россия даже после «кидка» американцев с договорённостями времён встречи в Анкоридже продолжает лелеять новые и новые надежды относительно Дональда Трампа.

Об этом профессор Института медиа НИУ ВШЭ, Дмитрий Евстафьев заявил в интервью каналу «Филипповский 13», передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Самое опасное в иллюзиях относительно Трампа – это то, что они почти развеялись. Вот это «почти» меня очень смущает. Я все время думаю, что еще должен учинить Трамп и его окружение, чтобы это «почти» исчезло? Человек все уже сделал, но это «почти» не уходит!

Наверное, дело не в Трампе, а в нас. Мы боимся самим себе признаться, что судьбы мира и Евразии зависят от нас, а не от доброго дяди, которого мы придумали себе», – сказал Евстафьев.