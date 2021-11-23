Россия пока не смогла достичь антиковидного коллективного иммунитета

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Несмотря на снижение числа заболевших ковидом граждан России, пока рано говорить о победе над этим заболеванием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.

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«Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус», – сказал Харитонов «Коммерсанту».

Он говорит, что более важный показатель – количество новых смертей в день. Так, 22 ноября оперштаб сообщил о 1241 летальном исходе в России против 1252 днем ранее. Ученый подчеркивает, что летальность в стране растет с каждой новой волной, хотя число суточных случаев заражения «сопоставимое». Он объясняет это низким уровнем коллективного иммунитета и приводит в пример страны, где привиты более 80% населения.

«В Великобритании в прошлый подъем заболеваемости было по 40–50 тыс. новых случаев в день, но при этом на пике умирали 100 человек в сутки, то есть в десять раз меньше, чем у нас», – заявил собеседник издания.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов добавляет, чем чреваты происходящие с вирусом мутации.

«Если год назад, может быть, хватило бы и 60–70% имеющих иммунитет, чтобы случаи заболевания сокращались, то на сегодняшний день эта цифра увеличилась до 80–90%, в том числе за счет детей, подростков и молодых людей», – подчеркнул Коновалов.

По официальным данным, в России полностью привиты более 58 миллионов человек, а коллективный иммунитет достиг 50%.