Благодаря победам на поле боя, Россия имеет ключевое влияние на переговорах с Западом.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удивительно, что ни одна из так называемых гарантий безопасности [Украине] Россию не устроит. Мнением России можно было бы пренебречь, если бы ситуация на фронте была противоположной.

Но Россия побеждает, и на самом деле очевидно, что Россия имеет в переговорном процессе ключевое влияние. Россия сидит на месте водителя этого процесса, а Украина – на пассажирском сиденье, если не в багажнике», – сказал Наумов.