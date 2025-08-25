«Россия сидит за рулём переговоров, а Украина – в багажнике» – международник

Вадим Москаленко.  
25.08.2025 22:58
  Киев
Благодаря победам на поле боя, Россия имеет ключевое влияние на переговорах с Западом.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удивительно, что ни одна из так называемых гарантий безопасности [Украине] Россию не устроит. Мнением России можно было бы пренебречь, если бы ситуация на фронте была противоположной.

Но Россия побеждает, и на самом деле очевидно, что Россия имеет в переговорном процессе ключевое влияние. Россия сидит на месте водителя этого процесса, а Украина – на пассажирском сиденье, если не в багажнике», – сказал Наумов.

«Это уникальная ситуация. Вот обе стороны, российская и украинская, выдвигают предложения, которые для другой страны неприемлемы. Когда два непримиримых проекта сталкиваются, вроде бы наступает патовая ситуация. Но Россия войну выигрывает», – добавил международник.

