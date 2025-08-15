Россия в выигрыше, как ни взгляни – укро-пропагандист призывает готовиться к поражению после Аляски

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа ждет лишь один из подвидов поражения.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил киевский обозреватель и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он вообще не видит сценария «болезненного компромисса для России» по итогам переговоров.

«Российские войска находятся в наступлении, авиация, баллистика и беспилотники могут ежедневно бить по украинским городам. Украина не контролирует сейчас практически никакой территории РФ. Украина может бить по территории РФ только дронами. Ракетные атаки не проходят. До сих пор наши союзники не дали нам ни реальных ракет, ни разрешения бить по РФ. Что может такого с русскими болезненного состояться в результате любого компромисса? Что Россия не получает без боя те территории, которые она не может взять, а сохранит за собой контроль над 20% территории чужого государства, которые будут уже де-факто фактически всеми признаны как контролируемые Москвой территории без всяких шансов вернуться в состав Украины в ближайшие десятилетия. Что здесь болезненного?», – недоумевает Портников.

По его словам, для Украины же любой компромисс является болезненным, будет не победа, а «разные подвиды поражения».

«Один подвид поражения: Украина окончательно осознает, что та территория, которая оккупирована Россией, и останется под российским контролем», – отметил русофоб.

Причем, добавляет он, «уже нет никаких вопросов о будущем их реального статуса».

«Второй болезненный компромисс, еще более болезненный. Трамп убеждает европейцев и нас, что украинские войска за мир должны оставить территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Ну, это вообще катастрофа, как вы понимаете», – возмущается пропагандист.

Третьим болезненным компромиссом для Украины он называет конституционные изменения, исключающие из конституции евроатлантическую интеграцию и «превращающие Украину в буферное государство между Россией и ЕС».