Россия выходит из позиционного тупика – Залужный
На фронте Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку ВС РФ решили несколько проблемных для себя вопросов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он повторяет ранее высказывавшуюся им мысль, что ВС РФ и ВСУ «зашли в позиционный тупик», результатом чего стала невозможность выхода на оперативное пространство. Такая форма войны, по его мнению, несет большие риски для Украины.
Автор подчеркивает, что с весны 2024 года россияне стали активно искать решение проблемы и делать ставку на применение FPV БпЛА, которые, впрочем, из-за противодействия РЭБ не стали панацеей, что и позволило бронетехнике ВСУ прорваться в Курскую область. В итоге ВС РФ начали внедрять проводные дроны, не подверженные влиянию радиопомех.
Это привело к размытости переднего края украинской обороны и порой «к фактическому непониманию реального определения своих позиций по рубежам».
«Поэтому россияне нашли еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступа, Покровска и уже Купянска. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», – признает Залужный.
По его мнению, «позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России».
Он прогнозирует, что ВС РФ продолжат изматывать ВСУ, что «рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил».
«Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», – прогнозирует экс-главком.
Генерал считает, что единственный выход сегодня – скорейшее изобретение средств, которые повысят выживание личного состава – объединение беспилотных и роботизированных систем на поле боя через сенсоры и вспомогательную инфраструктуру управления и связи с программным обеспечением.
«Только внедряя военные инновации, Украина может компенсировать традиционную нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери России. Но Россия тоже понимает это и уже делает шаги, которые мы чувствуем», – сокрушается Залужный.
По его мнению, если Украине удастся решить эту задачу, то это «даст нам возможность выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: