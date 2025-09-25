Россия выходит из позиционного тупика – Залужный

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фронте Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку ВС РФ решили несколько проблемных для себя вопросов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Он повторяет ранее высказывавшуюся им мысль, что ВС РФ и ВСУ «зашли в позиционный тупик», результатом чего стала невозможность выхода на оперативное пространство. Такая форма войны, по его мнению, несет большие риски для Украины.

Автор подчеркивает, что с весны 2024 года россияне стали активно искать решение проблемы и делать ставку на применение FPV БпЛА, которые, впрочем, из-за противодействия РЭБ не стали панацеей, что и позволило бронетехнике ВСУ прорваться в Курскую область. В итоге ВС РФ начали внедрять проводные дроны, не подверженные влиянию радиопомех.

Это привело к размытости переднего края украинской обороны и порой «к фактическому непониманию реального определения своих позиций по рубежам».

«Поэтому россияне нашли еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступа, Покровска и уже Купянска. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», – признает Залужный.

По его мнению, «позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России».

Он прогнозирует, что ВС РФ продолжат изматывать ВСУ, что «рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил».

«Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», – прогнозирует экс-главком.

Генерал считает, что единственный выход сегодня – скорейшее изобретение средств, которые повысят выживание личного состава – объединение беспилотных и роботизированных систем на поле боя через сенсоры и вспомогательную инфраструктуру управления и связи с программным обеспечением.

«Только внедряя военные инновации, Украина может компенсировать традиционную нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери России. Но Россия тоже понимает это и уже делает шаги, которые мы чувствуем», – сокрушается Залужный.

По его мнению, если Украине удастся решить эту задачу, то это «даст нам возможность выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России».