«Русские лучше умеют в войну. Пора из неё выходить» – офицер ВСУ.
Украина потеряла шансы на победу, поэтому надо искать возможность, как выйти из войны.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Гость студии сокрушается, что «фронт уже начал сыпаться», а русские уже могут прорываться на 10-15 километров за день.
«Доброполье. Есть треск металла. Миротрещина, микротрещина, а затем раз – и больша трещина. Это первая большая трещина в нашей обороне, но, к сожалению, точно не последняя, потому что людей не хватает, люди устали крайне, люди демотивированы, не хватает вооружений», – жалуется офицер ВСУ.
По его словам, «русские просто лучше адаптировались к войне», а Украина провалила перевод страны на военные рельсы.
«В плане масштабирования Россия просто выстроила по тем же дронам, возможно, лучшую экосистему в мире. То есть 600 компаний занимаются, крупнейший в мире завод в Елабуге. И они просто штампуют, совершенствуют.
Это как с автоматом Калашникова, когда тебе надо много пуль, чтобы убить всех вокруг. Так тебе нужно много дронов. Поэтому Украине сейчас нужно искать возможность выйти из этой войны, потому что шанс на радикальные реформы, которые открыли бы нам путь к победе, эта власть потеряла», – резюмировал Друзенко.
