«Русские относились нормально. Бойцы ДНР готовы убивать на месте» – обменянный «азовец»

31.08.2022  17:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные спокойно относились к сдавшимся нацистам «Азова», тогда как бойцы ДНР смотрели на пленных как на принципиальных врагов.

Об этом в эфире YouTube-канала скандально известной по русофобской пропаганде украинской телеведущей Янине Соколовой заявил вернувшийся по обмену боевик нацистского полка «Азов» Денис Чепурко, позывной «Манго», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные спокойно относились к сдавшимся нацистам «Азова», тогда как бойцы ДНР смотрели на...

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«Ты вспомнил, что там были представители, так называемой ДНР в Еленовке в том числе. Слушай, ну часть из них это же наши люди с украинскими паспортами. Какое с ними общение?», – спросила ведущая.

«Общался с русскими военными и с ЛНР, ДНР. Русские военные лояльно относились, нормально общались. Эти наоборот готовы были нас на месте резать, расстрелять на месте, вешать.

Я не знаю, какая у них там пропаганда, что им там рассказывают, что им там врут. Они Украины не хотят. Они Россия. У них проклятая пропаганда. Они готовы были нас на месте подорвать, расстрелять. Чтобы нас не лечить и не кормить», – пожаловался Чепурко.

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