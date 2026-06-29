«Русские снова режут нам зерновой коридор – надо быстрее мириться с Польшей» – причитания Луценко
В ответ на удары по Крыму Россия усилила удары на по судам, вывозящим зерно из Украины. Поэтому Украине важно заканчивать ругаться с Польшей, дабы сохранить для себя возможность сухопутного транзита.
Об этом в эфире канала «Первый цифровой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, дипломатия с Польшей оставалась где-то на десятом месте. Сигналы, которые мы получали в последние годы – то недопуск зерна, то избиения украинцев в Польше, то рост ксенофобии в польском обществе, в первую очередь по отношению к украинцам – не поворачивало головы нашего МИД к польскому вопросу», – сказал Луценко.
Задавая вопрос, чем все это грозит, он обратил внимание на новость последних дней.
«Русские атаковали уже не впервые, но впервые так мощно очередной иностранный корабль, который вывозит зерно из Одессы. Это значит, что они в ответ на наши удары по Крыму будут закрывать нам хлебный коридор, зерновой коридор.
Что это значит? Что нам нужен сухопутный коридор. А где он проходит? Через Польшу, и он не может проходить в атмосфере «стадион так стадион», – заявил Луценко.
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