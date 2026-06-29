«Русские снова режут нам зерновой коридор – надо быстрее мириться с Польшей» – причитания Луценко

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В ответ на удары по Крыму Россия усилила удары на по судам, вывозящим зерно из Украины. Поэтому Украине важно заканчивать ругаться с Польшей, дабы сохранить для себя возможность сухопутного транзита.

Об этом в эфире канала «Первый цифровой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, дипломатия с Польшей оставалась где-то на десятом месте. Сигналы, которые мы получали в последние годы – то недопуск зерна, то избиения украинцев в Польше, то рост ксенофобии в польском обществе, в первую очередь по отношению к украинцам – не поворачивало головы нашего МИД к польскому вопросу», – сказал Луценко.

Задавая вопрос, чем все это грозит, он обратил внимание на новость последних дней.