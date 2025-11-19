Русский дрон над Молдовой видишь? А это НЛО
Минобороны Румынии заявило, будто три российских беспилотника сегодня ночью нарушили воздушное пространство Молдовы при ударе по инфраструктуре Одесской области.
Минобороны Молдовы сначала эту информацию не подтвердило. Только мобильный патруль погранполиции сообщил «о зафиксированном звуке неопознанного летательного аппарата, похожего на дрон». НЛО летел в 2000 метрах от линии госграницы на высоте до 100 метров. Украинские пограничники подтвердили наблюдение дрона без взрывчатого заряда. Впоследствии он исчез с радаров.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Спустя несколько часов молдавское минобороны также подтвердило пролет БПЛА, сославшись при этом на коллег из Румынии и Украины. Военные Молдовы пояснили, что дрон «не был обнаружен системами мониторинга из-за низкой высоты полёта».
Общественность Молдовы сразу вспомнила о французском радаре, приобретенном правительством за 14,5 млн евро. В 2024 году российские «Герани» несколько раз падали на молдавской территории, но их обнаруживали только на земле. Эксперты в Кишиневе считают, что радар работает не на Молдову, а на Украину, передавая данные дислоцированным в Одесской области подразделениям украинской ПВО.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: