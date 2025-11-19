Русский дрон над Молдовой видишь? А это НЛО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минобороны Румынии заявило, будто три российских беспилотника сегодня ночью нарушили воздушное пространство Молдовы при ударе по инфраструктуре Одесской области.

Минобороны Молдовы сначала эту информацию не подтвердило. Только мобильный патруль погранполиции сообщил «о зафиксированном звуке неопознанного летательного аппарата, похожего на дрон». НЛО летел в 2000 метрах от линии госграницы на высоте до 100 метров. Украинские пограничники подтвердили наблюдение дрона без взрывчатого заряда. Впоследствии он исчез с радаров.

Спустя несколько часов молдавское минобороны также подтвердило пролет БПЛА, сославшись при этом на коллег из Румынии и Украины. Военные Молдовы пояснили, что дрон «не был обнаружен системами мониторинга из-за низкой высоты полёта».