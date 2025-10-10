Сама угроза уже оказалась фатальной: конфискация активов РФ только добьёт Европу – Вассерман
Окончательная конфискация замороженных российских активов не поможет ЕС покрыть уже понесённые сопутствующие убытки. Мало того, ситуация для ЕС ещё больше усугубится.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Насколько я могу судить, уже возникшие проблемы западной финансовой системы в следствие ареста наших резервов привели Запад к убыткам, многократно превышающем сами эти резервы.
То есть, даже если они их реально конфискуют, они не покроют те убытки, что уже сейчас понесли, не говоря уже об убытках, которые последуют после конфискации, когда просто в соответствии с должностными инструкциями, большинство финансовых управляющих мира окажутся вынуждены изымать свои средства», – сказал Васерман.
«Бюрократия ЕС – это лица, ни за что не отвечающие. Более того, структура ЕС такова, что спросить с этих людей невозможно даже при очень большом желании.
Соответственно, они будут и впредь принимать решения, соответствующие их политическим верованиям, и подставлять под удар свои страны. Это неизбежно.
Каковы последствия этого – не знаю. Знаю только, что наш советский опыт показал – те, кто принимает решение и не несёт за них ответственность, обязательно будут принимать решения с каждым разом всё более разрушительные», – подытожил депутат.
