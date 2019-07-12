Санду дала понять, что одобрит украинские санкции в отношении крупнейшего приднестровского предприятия

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду не одобряет действия своего предшественника Павла Филипа, который в марте обратился к Украине с просьбой снять санкции с Молдавского металлургического завода (ММЗ) – одного из крупнейших предприятий Приднестровья.

Об этом она заявила в интервью украинскому «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас было сюрпризом, что правительство написало такое письмо. Это предприятие не платит никаких налогов в бюджет Республики Молдова. С другой стороны, мы знаем, что предыдущие правительства участвовали в контрабанде и всяких коррупционных схемах вместе с тираспольским режимом. Нужно разобраться, но есть большие вопросы. Мы просим Киев помочь бороться с контрабандой и коррупционными схемами на территории Приднестровья», – сказала Санду.

Летом прошлого года Украина ввела против ММЗ санкции, которые сделали невозможными поставку металлического лома в Приднестровье. В марте 2019 года санкции были сняты.

Спустя месяц в молдавских и украинских СМИ началась кампания против «сепаратистского» предприятия. Журналисты намекали на коррупционный сговор властей Украины и Молдовы.

ММЗ является конкурентом украинских металлургических предприятий олигарха Рината Ахметова.

До введения санкций в 2018г ММЗ являлся одним из основных потребителей экспортируемого из Украины лома черных металлов: Украина поставляла на завод около 80% всего экспортируемого лома черных металлов.

3 июля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) предложило возобновить применение санкций в отношении ММЗ.