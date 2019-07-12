12.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Донбасс, Молдова, Приднестровье, Украина
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Санду: Донбасс не Приднестровье

Премьер-министр Молдавии Майя Санду не советует Украине повторять опыт урегулирования приднестровского конфликта на Донбассе.

Об этом она заявила в интервью украинскому «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делали все, что могли, чтобы люди чувствовали себя хорошо, включили Приднестровье в формат урегулирования, но, к сожалению, мы не пришли к политическому урегулированию, и непонятно, когда это произойдет. Так что вам надо искать другие методы. Я не считаю, что пример Приднестровья хорош для вашей ситуации», – сказала Санду.

Напомним, что, в отличие от Донбасса, столкновения на Днестре длились всего несколько месяцев в 1992 году. Военная операция Киева против ЛДНР длится уже пятый год.

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