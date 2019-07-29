Санду: Мы не пойдем на компромисс с Россией
Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что не пойдет на компромисс с Россией по двум принципиальным вопросам.
Об этом она сказала в интервью «Евроньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не собираемся идти ни на какие компромиссы о важных вещах. Во-первых, о нашем движении в ЕС. Во-вторых, об основной идее построения работоспособного государства с независимыми институтами, которые отвечают потребностям граждан. Мы продолжим требовать вывода российских войск и боевой техники с нашей территории и политического урегулирования приднестровского конфликта при обеспечении территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова», – сказала молдавский премьер.
Также она выразила солидарность с Украиной в «обеспечении территориальной целостности».
Напомним, что выступая на прошлой неделе в Европарламенте Санду пообещала «сделать усилие и улучшить отношения с Россией».
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