Сладков о дефиците топлива: «Хватит кивать на людей. Вопросы к барыгам-бизнесменам и губернаторам»

Тяжёлую ситуацию с нехваткой топлива нужно решать корпоративно на уровне предпринимателей и регионов, а не кивать на население, которое использует любую возможность заправиться.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все называют это гибридной войной против нас, нехватка топлива. Я не думаю, что с топливом-то такой большой напряг. Очереди, отсутствие деятельности многих заправок, но это выясняется, насколько наш бизнес свободен. Все говорят, что под пятой, а оказывается свободен. Вот, не хочет торговать – не торгует, хочет без кассы в наличку за умопомрачительные суммы – торгует. Так что я считаю, что бизнесу этого уровня жаловаться нечего тогда уже. Не могут заставить всех корпоративно взяться и снабжать население в этот суровый час топливом. Хотя, есть и ответственные перед людьми заправки, перед обществом, которые работают. Они тоже в некомфортной ситуации», – сказал Сладков.

«В стремлении некоторых руководителей регионов сказать – да это люди тут бросились за горючкой, не давать, это из-за того, что они думают, что горючего нет – люди. Ну, если его нет? Если ты едешь по трассе или по региону, а там не работают заправки, а некоторые работают с очередями, а в некоторых топливозаправщики приезжают, разливают топливо. Это же ненормальная ситуация с топливом? Возникает «эффект солдатского хлястика»… Как только будет топливо везде, интерес пропадёт, никто не будет стоять в очередях, пытаться заправить канистры. Люди нормальные, чего на людей стряхивать все эти проблемы? Переживём, во время войны всегда трудности. [Те, кто барыжит бензином во время войны, черти] – да вообще, кто на беде барыжит – это все черти», – рассуждал военкор.

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