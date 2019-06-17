Смена власти в Молдове: Приднестровью тревожно

17.06.2019, Тирасполь, Игорь Овчаренко

В Молдове – новая политическая реальность. Власть вполне мирно перешла от управлявшей страной Демократической партии к новому парламентскому большинству, состоящему из Партии социалистов и проевропейского блока ACUM, и правительству Майи Санду. Лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, с чьим именем связывают контроль над органами юстиции и силовыми структурами, а также его сторонники покинули страну.

Новое руководство Молдовы буквально отовсюду принимает слова поддержки и поздравления – произошедшие перемены единодушно приветствуют и в России, и на Западе.

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Большинство молдавского общества полно надежд и, можно даже сказать, находится в эйфории. «Дождались!», «То, что казалось невозможным, произошло», «Наши в городе», «Новое начало», «Молдова свободна», «Суровые годы уходят» – воодушевленно пишут молдавские пользователи Фейсбука о произошедшем в стране. Пресса рассуждает о «разузурпации власти», «жизни после Плахотнюка» и демократических процессах.

А что же Приднестровье? Приднестровью тревожно. Непризнанная республика все это уже проходила: политические катаклизмы и преобразования в Молдове, которых за последнее время было множество, как правило, оборачивались для ПМР новыми проблемами. Скоро уже тридцать лет, как Приднестровье живет по принципу «день простоять да ночь продержаться».

Если глобальные игроки и сама Молдова видит в смене власти в стране позитивные перемены, то Тирасполь опасается, как бы не ухудшилась ситуация в урегулировании на Днестре.

МИД Приднестровья в начале этой недели выступил с коротким осторожным комментарием, в котором призвал «политические силы к сдержанности и обеспечению мира и стабильности в соседней стране.

Экс-замглавы МИД ПМР Игорь Шорников, комментируя «ПолитНавигатору» ситуацию, заявил, что любые политические потрясения в соседних государствах не сулят Тирасполю ничего хорошего.

«Когда в 2001 году к власти в Молдове пришел «пророссийский» Владимир Воронин, это обернулось таможенной блокадой Приднестровья и срывом переговорного процесса.

«Оранжевая революция» на Украине 2004 года стала прологом вовлечения ЕС и США в переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом с последующей экономической блокадой ПМР.

Погромы в Кишиневе в 2009 году оборвали только наметившееся при посредничестве России потепление в отношениях Кишинева и Тирасполя.

События 2014 года на Украине создали условия для западного диктата в переговорном процессе в формате «5+2».

Сейчас в Молдове новый кризис. Правительство Филипа ушло в отставку. А ведь с этим правительством был связан самый значительный прогресс в переговорном процессе за последние 15 лет. К власти в РМ пришли «пророссийские» социалисты, убеждающие всех, что «о федерализации с Приднестровьем не может быть и речи».

Надо понимать, что ПСРМ кровно заинтересована в том, чтобы получить голоса приднестровских избирателей на следующих парламентских и президентских выборах – иначе о получении полноты власти в стране можно забыть.

А, значит, прямой задачей социалистов и лично президента Игоря Додона сейчас становится форсированное включение Приднестровья в состав унитарной Молдовы (как было сказано, «на правах Гагаузии или менее того»)», – рассуждает Игорь Шорников.

Он отмечает, что вместе с социалистами власть получили правые, которые не скрывают своих евроатлантических устремлений и которые уже заявили, что будут настаивать на ликвидации российского военного присутствия в Приднестровье.

«Правым Приднестровье не нужно, но и препятствовать социалистам они не станут. Поэтому политический кризис в Молдове обязательно ухудшит положение Приднестровья в процессе урегулирования и, судя по официальной реакции, Тирасполь психологически уже готов к этому», – заявил эксперт.

По его мнению, консенсус мировых держав, образовавшийся по отношению к молдавскому кризису, может иметь непредсказуемые последствия для Приднестровья.

«Сохранить нынешнее зыбкое единство хотели бы и Россия с ЕС, давно страдающие от взаимной санкционной политики, и США, которые, похоже, переносят фокус своего внимания из Северного Причерноморья на Китай и Иран.

В общем-то по приднестровскому вопросу у великих держав особых противоречий нет, Россия, ЕС и США выступают за предоставление гарантированного статуса Приднестровью в составе Молдовы.

Поэтому так же, как они смогли оказать давление на Плахотнюка, они могут надавить и на Тирасполь для достижения окончательного урегулирования. Молдова и Приднестровье могут быть использованы в качестве площадки, на которой Запад и Россия будут отрабатывать точки соприкосновения для вывода своих отношений из затянувшейся конфронтации.

А следующим этапом для нормализации международной ситуации для них может стать Украина.

Вопрос только в том, позволит ли развитие ситуации в Молдове сбыться таким сценариям. Новой власти надо стабилизировать ситуацию в госуправлении и продемонстрировать международным партнерам, что они способны строить политику на так называемых «европейских принципах» – без коррупции, с уважением к правам меньшинств, с соблюдением законности.

Коалиция должна доказать, что они способны быть ответственными и адекватными.

И вот здесь могут появиться проблемы: коалиция социалистов и блока ACUM – это, как было метко сказано, «союз ужа и ежа». Вряд ли они смогут мирно поделить наследие Демократической партии.

Сама ДПМ не намерена уходить из политики и будет только подливать масла в огонь внутриполитической борьбы. Несмотря на согласие ДПМ уйти в оппозицию и прекратить блокирование правительственных учреждений, кризис в Молдове не завершен. Скорее всего, Молдове еще предстоит пережить досрочные парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе, а также президентские выборы, которые должны пройти в конце 2020 года. Только после этого Кишинев может оказаться готов к продолжению переговорного процесса с Тирасполем.

Так что у Тирасполя есть год-полтора относительного спокойствия для того, чтобы подготовиться к новой порции международного консенсуса», – сказал Игорь Шорников.

Другой эксперт, замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов в беседе с «ПолитНавигатором» также предположил, что «новой коалиции (где к тому же изначально заложены большие внутренние противоречия, которые еще проявят себя) пока не до Приднестровья. Она сейчас оказалась в роли «разгребателей грязи» – Владимир Плахотнюк оставил большое наследство, в котором еще предстоит разбираться».

«Думается, что ни президент Игорь Додон, ни блок ACUM в течение ближайших двух-трех месяцев повестку, связанную с приднестровским урегулированием, активно продвигать не станут.

Блоку ACUM она вообще сейчас не очень нужна, он особенно не заработает на ней политических очков. Правые заняты другим – деолигархизацией, укреплением собственных позиций в правительстве и силовых структурах, а в перспективе – расширением и мобилизацией своего электората перед досрочными парламентскими выборами.

Для Приднестровья важно, чтобы молдавский кризис не нанес ущерба социально-экономическому положению республики и, в частности, двусторонней торговле ПМР с РМ и Евросоюзом. Пока не совсем ясно, с кем теперь вести консультации в Кишиневе по этим вопросам. Но в ближайшее время это, думаю, прояснится», – говорит Андрей Моспанов.

Рассмотрение приднестровского вопроса, считает он, может ускориться тогда, когда по нему возникнет устойчивый, долговременный консенсус между Россией и Западом (в первую очередь, ЕС и, возможно, США). Эксперт, впрочем, не уверен, «перерастет ли нынешний ситуативный консенсус между ведущими державами, в результате которого был свергнут режим Плахотнюка, в нечто большее».

Говоря о возможных сценариях урегулирования, Андрей Моспанов отметил, что «Плана Козака-2» в чистом виде не будет.

«Ставка, думается, будет сделана на молдавский план урегулирования (его прообразом является так называемый «Большой пакет для Молдовы»), скрепленный широким международным консенсусом», – сказал замдиректора ИСПИРР.

В то же время, полагает эксперт, «федерализация с серьезными политическими, социально-экономическими и языковыми правами для жителей Приднестровья продолжает оставаться единственным эффективным вариантом разрешения конфликта между Молдовой и Приднестровьем».

Андрей Моспанов добавил, что формат «теневых влиятельных игроков» от Кишинева и Тирасполя в переговорном процессе (когда сам этот процесс возобновится) потеряет свое значение – «новая молдавская власть будет настаивать на открытости всех процедур, связанных с принятием решений в переговорах».