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Новости Украины

Наивно полагать, что киевский режим, который с благословления западных хозяев превращает в фарш собственный народ, начнёт бояться совершать «медийные» теракты в РФ, как подрыв Крымского моста, после таких же символических мер в отношении себя.

Об этом в эфире канала «Ваши новости» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как-то я назвал режим в Киеве взбесившейся кровавой собакой. Если среди вас есть ветеринары, то они знают, что собаку от бешенства вылечить нельзя, если она коренным образом заболела, так же, как бешенную лису, которая регулярно на Москву нападает со стороны Переделкино. В нормальных условиях – они нанесли удар по нам, мы нанесли удар по ним, такой же символический, более жестокий. И что? Они перестанут? Да я вас умоляю. Ну кто может на секунду подумать, что это их остановит? Они свой народ кладут в мясорубку, в фарш превращают. И пофиг вообще! Что можно сделать с кровавой бешеной собакой? Застрелить», – заявил Казаков.

Он со скепсисом отозвался об инициативах ответных ударов на каждый теракт.

«Давайте поднимемся чуть повыше чем «Орлан», на уровень наших стратегических бомбардировщиков. Мы же знаем центр принятия решений? Ну, кто из нас не знает, что он находится не в Киеве? Или мы как в песне поется – «медаль за город Вашингтон» уже заготовили нашему спецназу? Вы всерьез думаете, что мы будем воевать с США на территории США? И запускать «Калибры» по Пентагону? Можно перейти с нашим оперативным противником в режим обмена ударами. Он по мосту, мы по мосту. Он по Москве, мы по Киеву. Он Дашу Дугину убил, мы там кого-нибудь убили, и так далее. И что будет? Толк-то какой? Арестович? Ну, объясните мне, как нашим ребятам на линии фронта поможет ликвидация Арестовича?» – оправдывал политтехнолог затянувшуюся безнаказанность бандеровского режима.