Советский Союз развалили мы – бандеровцы! – главарь ОУН

Тарас Стрельцов.  
30.06.2026 18:50
  (Мск) , Ивано-Франковск
Просмотров: 400
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СССР, Украина


Созданный бандеровцами в 1943 году Антибольшевистский блок народов [АБН] впоследствии сыграл важную роль в убеждении лидеров «западных демократий» в необходимости уничтожения СССР.

Об этом в эфире ивано-франковской ТРК РАІ заявил президент «Антиимперского блока народов» [преемник АБН], глава запрещенной в РФ ОУН (б) Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Созданный бандеровцами в 1943 году Антибольшевистский блок народов [АБН] впоследствии сыграл важную роль в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«АБН действовал по всему миру, это была такая мощная адвокация будущей «вильной» Украины. Нам удалось убедить всех угнетённых коммунизмом лидеров, что только вместе можем побороть мировую коммунистическую систему.

Это, собственно, и произошло, когда начал рассыпаться военный коммунистический Варшавский блок, который был создан как альтернатива НАТО, когда начал распадаться Советский Союз.

Люди от каждого народа, которые входили в АБН, стали лидерами в своих странах, и эти страны получили в конце концов свободу.

Вот, в том, что распался Советский Союз, и в том, что к этому нормально относились лидеры западных демократий, заслуга, в первую очередь, украинских националистов, которые создали и раскрутили по всему миру этот Антибольшевистский блок народов», – вещал Медуница.

«Огромная заслуга украинских националистов в том, что произошло с Советским Союзом в конце 80-х – начале 90-х», – добавил бандеровский главарь.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Советский Союз развалили мы – бандеровцы! – главарь ОУН

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить