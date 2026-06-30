Созданный бандеровцами в 1943 году Антибольшевистский блок народов [АБН] впоследствии сыграл важную роль в убеждении лидеров «западных демократий» в необходимости уничтожения СССР.

Об этом в эфире ивано-франковской ТРК РАІ заявил президент «Антиимперского блока народов» [преемник АБН], глава запрещенной в РФ ОУН (б) Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«АБН действовал по всему миру, это была такая мощная адвокация будущей «вильной» Украины. Нам удалось убедить всех угнетённых коммунизмом лидеров, что только вместе можем побороть мировую коммунистическую систему.

Это, собственно, и произошло, когда начал рассыпаться военный коммунистический Варшавский блок, который был создан как альтернатива НАТО, когда начал распадаться Советский Союз.

Люди от каждого народа, которые входили в АБН, стали лидерами в своих странах, и эти страны получили в конце концов свободу.

Вот, в том, что распался Советский Союз, и в том, что к этому нормально относились лидеры западных демократий, заслуга, в первую очередь, украинских националистов, которые создали и раскрутили по всему миру этот Антибольшевистский блок народов», – вещал Медуница.