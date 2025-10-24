США были и останутся нашими противниками, а разлагающаяся Европа нам не нужна, – генерал Гурулев

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 11:23
  (Мск) , Москва
Планы Запада нанести урон России не изменились, США как были геополитическими противниками, так ими и остаются. Но тот, кто считает, что Россия хочет захватить условную Голландию или Францию, – идиот.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вы думаете, что мы не знаем плана НАТО относительно Российской Федерации, – знаем. США как были геополитическими противниками, мы всегда ими и будем. Другой вопрос, сумеем мы договориться или не сумеем как-то жить в равновесии, или это будет открытый конфликт…

Надо чётко понимать, что самая сильная армия в мире на сегодня – это российская, имеющая боевой опыт, имеющая современный ВПК и способная выполнять задачи», – заявил Гурулев.

Генерал отверг планы России экспансии в Европу.

«Кто-то кричал, Рютте (генсек НАТО), по-моему, что, как только Китай соберется на Тайвань, Россия должна напасть на Европу. У русских есть слово «идиоты», я не знаю, есть перевод на английский язык или нет, вот другого слова не подберешь. Вот натуральные идиоты, человек или наркоман, ну или просто неадекватный.

Смысл переться? Куда идти, в Голландию? Зачем? В Германию и во Францию? Они сами себя разваливают, они сами забыли свои культурные коды, они забыли своих предков, они нагнали мигрантов, они толерантностью все убили, они разложили общество. Нам не надо туда, мы не против, пускай это дальше разлагается, мы их не трогаем, дайте и нам жить спокойно, больше ничего не надо».

