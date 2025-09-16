США обречены на теракты со стороны радикалов-трансгендеров – Володин
За последними терактами в США стоит запрещенное в России ЛГБТ-сообщество, поощряемое Демократической партией.
Об этом сегодня в Госдуме заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Видим то, что произошло в США. Трагедия? Это радикалы. Но надо признать, что это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообществ, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками президент Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку», – сказал Володин.
Он прогнозирует, что теракты продолжатся.
«Возможно, эти трагичные случаи будут повторяться. Ведь те, кто пошел на операции, меняя пол, назад его не вернут. Они стали получать деньги, чтобы поддерживать новое состояние жизни. И они будут бороться за это», – отметил Володин.
