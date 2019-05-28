Стагнация – лучшее, что ожидает погрязшую в долгах Украину

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Экономика Украины зависит от цен на сырье на мировых рынках, однако даже при благоприятной конъюнктуре не сможет развиваться, так как страна вынуждена обслуживать огромные внешние долги.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мы слышали от уже бывшего премьера, что последние 13 кварталов украинская экономика стабильно растет. Но я бы к этому добавил, что последние 13 кварталов сохраняются высокие цены на металл, руду, зерно. По этой причине украинская экономика начала постепенно, вяло восстанавливаться после кризиса 2014-2015 годов (который и был вызван падением цен, а не политическим кризисом).

Сейчас цены на металл выросли в два раза по сравнению с 2015 годом. Если цены и дальше будут оставаться на таком уровне, то Украина сможет с горем пополам обслуживать свои обязательства. Но это не означает, что украинская экономика будет развиваться.

Сейчас, чтобы обслуживать долги, приходиться отдавать доходы, в этом году 43% вех доходов госбюджета уйдут на погашение. И это будет продолжаться в ближайшие годы. Это при благоприятной конъюнктуре.

То есть даже при хорошем сценарии украинская экономика не будет развиваться, а будет стагнировать», – заключает Скаршевский.