Стоны киевской дипломатии: Случилось худшее – нас уже не считают «жертвой агрессии»

Позиция международного сообщества по отношению к Украине в конфликте с Россией кардинально изменилась по сравнению с 2022-м годом. Теперь она уже не «жертва агрессии», а полноценный участник конфликта.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

