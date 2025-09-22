Свободная продажа гладкоствола приведёт к появлению вооружённых банд мигрантов – генерал

Свободная продажа оружия может оказаться очень опасной для России.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил генерал-майор внутренней службы (в отставке), д-р философских наук Владимир Ворожцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На третьем Всероссийском оружейном форуме гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников предложил легализовать российский рынок оружия, смягчить требования к владельцам, а также ввести в обращение для гражданской самообороны пистолеты», – попросил прокомментировать ведущий.

Ворожцов напомнил, что в России любой гражданин, не имеющий соответствующих отклонений, может стать владельцем охотничьего оружия.

«Речь идёт об одном очень опасном явлении – свободной продаже гладкоствола. В своё время в Госдуме несколько лоббистов с тем же выступали.

Но какие дополнительные полномочия сотрудникам полиции вы готовы дать в случае принятия такого решения? В США сотрудник полиции имеет право применить оружие в отношении лица, которое проявило даже видимость неподчинения.

Если вы даёте право введения в оборот боевого гладкоствола, в первую очередь вы должны и предоставить полиции право открывать огонь при первом подозрении. Напомню, что больше всего в мире полиция убивает людей в США – несколько тысяч человек ежегодно. Причём, только полицейскими, без учёта других федеральных служб», – сказал генерал.