Жителей новых регионов России нужно поставить перед выбором относительно своей идентичности – считают ли они себя русскими, или «украинцами» – последователями предателя гетмана Мазепы и террориста Бандеры.

Об этом на страницах «Литгазеты» пишет священник Сергий Карамышев, подчеркивая, что на территории Украины уже более 100 лет культивируется «предательство как государствообразующая технология».

Автор напоминает: «Государство с названием Украина было впервые в человеческой истории провозглашено 20 ноября 1917 года», и «на объявленные украинскими территории должны были войти германские и австрийские войска» – для «защиты большевиков» взамен на поставки продовольствия и полезных ископаемых.

«Каково начало, таким должен быть и конец государства: похоже на то, что нынешнее украинское руководство уже не по одному разу распродало своим «союзникам» не зерно, яйца и мясо, а русские земли со всем их содержимым, включая население», – пишет священник.

Он перечисляет факты из истории по искусственному превращению русских в «украинцев» – посредством униатства, репрессий в Австро-Венгрии, советской политики украинизации и провоцирования сепаратизма гитлеровцами.

Карамышев считает, что на новых территориях нужно больше рассказывать о примерах успеха выходцев с земель, впоследствии ставших Украиной – начиная от Куликовской битвы, где решающее значение сыграли войска Волынского воеводы, до времен Российской империи и СССР.

«Один герой Украины – Иван Мазепа – предатель, для которого по приказу Петра Великого был изготовлен орден Иуды. Другой – Степан Бандера – нацист», – указывает автор.

Он предлагает предоставить новым гражданам России выбор, передает корреспондент «ПолитНавигатора»: