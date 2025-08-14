Священник: Жители воссоединенных регионов должны выбрать – они русские, или последователи Иуды-Мазепы

Жителей новых регионов России нужно поставить перед выбором относительно своей идентичности – считают ли они себя русскими, или «украинцами» – последователями предателя гетмана Мазепы и террориста Бандеры.

Об этом на страницах «Литгазеты» пишет священник Сергий Карамышев, подчеркивая, что на территории Украины уже более 100 лет культивируется «предательство как государствообразующая технология».

Автор напоминает: «Государство с названием Украина было впервые в человеческой истории провозглашено 20 ноября 1917 года», и «на объявленные украинскими территории должны были войти германские и австрийские войска» – для «защиты большевиков» взамен на поставки продовольствия и полезных ископаемых.

«Каково начало, таким должен быть и конец государства: похоже на то, что нынешнее украинское руководство уже не по одному разу распродало своим «союзникам» не зерно, яйца и мясо, а русские земли со всем их содержимым, включая население», – пишет священник.

Он перечисляет факты из истории по искусственному превращению русских в «украинцев» – посредством униатства, репрессий в Австро-Венгрии, советской политики украинизации и провоцирования сепаратизма гитлеровцами.

Карамышев считает, что на новых территориях нужно больше рассказывать о примерах успеха выходцев с земель, впоследствии ставших Украиной – начиная от Куликовской битвы, где решающее значение сыграли войска Волынского воеводы, до времен Российской империи и СССР.

«Один герой Украины – Иван Мазепа – предатель, для которого по приказу Петра Великого был изготовлен орден Иуды. Другой – Степан Бандера – нацист», – указывает автор.

Он предлагает предоставить новым гражданам России выбор, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«По мере освобождения нынешней территории Украины от бандеровской заразы мы вынуждены будем встать перед сущностным выбором: воссоздавать какую-либо Украинскую республику или нет? Вкладывать средства в развитие украинской культуры или подождать? Называть жителей освобождаемых территорий украинцами или предоставить им свободу выбора – кем они себя хотят чувствовать и кого считать своими героями? Хотим ли мы сами иметь сограждан, воспитанных на идеалах Ивана Мазепы и Степана Бандеры?

Ясно одно: запретами ничего не решишь, потому как именно запретный плод особенно сладок. Нам остаётся лишь уметь обозначить разницу между нынешними героями Украины и подвижниками святой Руси. Пусть каждый делает свой выбор», – говорится в материале.

