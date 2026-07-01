Сырский: Белорусы вопреки предостережениям Зеленского включили ретранслятор. Теперь осознают, что не нужно этого делать
«Белорусские ретрансляторы», которые якобы корректируют удары российских БПЛА, вопреки угрозам диктатора Зеленского, не только не демонтированы, но даже включались в последние дни.
Это следует из слов главкома ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Президент озвучил из вашего доклада о том, что Лукашенко отключил ретрансляторы. По состоянию на сейчас они выключены или они демонтированы?» – спросил пропагандист.
«Они ещё не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Но, я думаю, что они больше не будут их включать. [У них это не выйдет физически?] – я же не могу вам всего рассказать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать», – пригрозил Сырский.
Ведущий уточнил, идёт ли речь о применении «инструментов», которыми Зеленский угрожал Лукашенко.
«Вы знаете, много вопросов вы задаёте интересных. У нас есть много всего, у нас есть опыт, у нас есть обученные расчёты, у нас есть подготовленные войска. То есть, у нас есть всё для того, чтобы не бояться действий с этого направления и обеспечить или, по крайней мере, сделать невозможным выполнение БПЛА противника полётов как раз вдоль границы», – сказал главком ВСУ.
English version :: Читать на английском Сырский: Белорусы вопреки предостережениям Зеленского включили ретранслятор. Теперь осознают, что не нужно этого делать
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: