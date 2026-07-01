Сырский: Белорусы вопреки предостережениям Зеленского включили ретранслятор. Теперь осознают, что не нужно этого делать

Вадим Москаленко.  
01.07.2026 00:16
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Украина


«Белорусские ретрансляторы», которые якобы корректируют удары российских БПЛА, вопреки угрозам диктатора Зеленского, не только не демонтированы, но даже включались в последние дни.

Это следует из слов главкома ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белорусские ретрансляторы», которые якобы корректируют удары российских БПЛА, вопреки угрозам диктатора Зеленского, не только...

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«Президент озвучил из вашего доклада о том, что Лукашенко отключил ретрансляторы. По состоянию на сейчас они выключены или они демонтированы?» – спросил пропагандист.

«Они ещё не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Но, я думаю, что они больше не будут их включать. [У них это не выйдет физически?] – я же не могу вам всего рассказать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать», – пригрозил Сырский.

Ведущий уточнил, идёт ли речь о применении «инструментов», которыми Зеленский угрожал Лукашенко.

«Вы знаете, много вопросов вы задаёте интересных. У нас есть много всего, у нас есть опыт, у нас есть обученные расчёты, у нас есть подготовленные войска. То есть, у нас есть всё для того, чтобы не бояться действий с этого направления и обеспечить или, по крайней мере, сделать невозможным выполнение БПЛА противника полётов как раз вдоль границы», – сказал главком ВСУ.

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English version :: Читать на английском Сырский: Белорусы вопреки предостережениям Зеленского включили ретранслятор. Теперь осознают, что не нужно этого делать

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