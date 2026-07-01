«Белорусские ретрансляторы», которые якобы корректируют удары российских БПЛА, вопреки угрозам диктатора Зеленского, не только не демонтированы, но даже включались в последние дни.

Это следует из слов главкома ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент озвучил из вашего доклада о том, что Лукашенко отключил ретрансляторы. По состоянию на сейчас они выключены или они демонтированы?» – спросил пропагандист.

«Они ещё не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Но, я думаю, что они больше не будут их включать. [У них это не выйдет физически?] – я же не могу вам всего рассказать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать», – пригрозил Сырский.

Ведущий уточнил, идёт ли речь о применении «инструментов», которыми Зеленский угрожал Лукашенко.