Только непробиваемый рубеж от Черного моря до Балтики спасёт Россию от новых украинских дронов – Кнутов

Украина совместно со странами НАТО модернизирует свои дроны, которые становятся все более опасными для российских регионов в глубоком тылу.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те средства [ВО], которые у нас имеются, они вполне эффективны. Вопрос в их количестве. Территория страны у нас огромная. И, конечно, прикрыть всё очень-очень сложно. Почему я всегда говорю, пока мы не создадим рубеж от Балтийского моря до Чёрного, нам очень сложно будет пресекать прорыв различных беспилотников внутрь территории страны. При этом внутри территории страны прикрытие объектов, сохраняется, оно не снимается. Это в дополнение к тому, что создаётся рубеж», – сказал эксперт.

Он признал, что противник занят разработкой достаточно серьёзных дронов – и постоянно совершенствует их.

В качестве примера он назвал разработанный совместно Украиной и Чехией беспилотник FP-1, у которого корпус сделан так, чтобы рассеивались радиолокационные лучи.