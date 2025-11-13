Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По сути, украинские подразделения окружены в Покровской агломерации.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это фактически окружение, которое состоит в том, что нарушена полностью перебитая логистика», – сказал Лапин.

Он рассказал, что в похожей ситуации оказался его брат во время боев на огнеупорном заводе в городе Часов Яр.