Сегодня утром начались обыски у Андрея Ермака, главы офиса украинского диктатора Владимира Зеленского.

Первым об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, который считается «сливным бачком» НАБУ (Национального антикоррупционного бюро и САП (Специализированной антикоррупционной прокураторы)), в расследовании которых Ермак фигурирует под прозвищем «Али-Баба».

Депутат призвал быть готовы выйти на защиту этих органов в случае атаки со стороны режима.

«Выходит 10 разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – иронизирует Железяняк.

В свою очередь антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда» публикует фото с места событий. Отмечается, что на территорию правительственного квартала в Киеве зашло около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Чуть позже информацию подтвердили официально.

«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в пределах расследования. Детали – впоследствии».

Сам Ермак пытается хранить спокойствие.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», – написал он.

Удивительным образом обыск совпал с опубликованным вчера интервью изданию The Atlantic, в котором Ермак, назначенный диктатором главным переговорщиком, заявил, что Зеленский не подпишет отказ от территорий, что, напомним, предусматривает продвигаемое Дональдом Трампом мирное соглашение.

Обозреватель Юрий Баранчик уверен, что обыск и заявление Ермака взаимосвязаны:

«А вот и ответ Белого дома главе офиса президента Украины Ермаку, который вчера решил выступить соло и послал план Трампа лесом».

Депутат-порошенковец Алексей Гончаренко (признан террористом в РФ) считает, что обыск у Ермака потянет на дно и Зеленского.

«Сидя в изгнании где-то в теплых краях, Зеленский потом напишет: «Мы были в шаге от того, чтобы взять Москву, но вмешалось НАБУ…». Миндичгейт – трейлер, а сейчас началось основное кино», – отмечает Гончаренко.

По его информации, НАБУ готовит вручение подозрения Ермаку.

«Судя по всему, драка входит в решающую стадию. Будет точно интересно», прогнозирует блогер Юрий Подоляка.

Напомним, что так называемые антикоррупционные органы Украины создавались под патронатом Запада, в первую очередь США. Когда летом стало известно о прослушке ближайших соратников и друзей Зеленского, парламентом оперативно было принято решение о фактической ликвидации этих органов – формально они сохранялись, но переподчинялись подконтрольным режиму структурам. После этого начались организованные глобалистами-соросятами протесты, получившие название «картонный майдан». В итоге Зеленский сдал назад, а Рада отменила свое решение.

После этого прошли обыски у его друга Тимура Миндича (сам он бежал в Израиль) и ряда высокопоставленных чиновников. Некоторые из них были арестованы, но на данный момент все вышли на свободу под залог.