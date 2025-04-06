Трамп с русскими обсуждает вывод НАТО из Чёрного моря в обмен на Карибы – украинский дипломат

Трамписты готовят Украину к возвращению под протекторат РФ как нейтральное, не антироссийское и не антиамериканское государство – «такой себе Казахстан».

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры идут, прогресс есть. Ещё три года назад никто не мог бы подумать, что спецпредставитель президента РФ будет в Вашингтоне, будет общаться с президентом США, будет общаться в Белом доме и вести непосредственно переговоры. Это как во время Кубинского кризиса, только тогда был посол РФ [СССР] Зорин с Кеннеди, а тут как бы уже идёт общение правой руки президента России и правой руки президента США. Так что это позитивный результат, будем смотреть, как это будет дальше. Но обсуждаются очень интересные темы, вплоть до того, что обмен выхода США из Чёрного моря, натовских войск – на Карибское море. Россия покидает ту зону, эти покидают ту зону. Параллельно обсуждается Африка, Латинская Америка, такие темы на столе лежат. И это не Россия предлагает, это им предлагают США», – рассказал Телиженко.

По его словам, уже не то что НАТО, «даже Евросоюза, возможно, не будет стоять на повестке дня».