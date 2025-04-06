Трамп ударил «санкциями» по Америке, впечатлившись успехами «изолированной» России

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Вводя мировые пошлины и тарифы, президент США Дональд Трамп мог исходить из тех соображений, что нужно добиться такого же эффекта, какой возымели на национальную экономику РФ антироссийские санкции.

Об этом на своём канале журналист-иноагент Александр Шелест говорил с покинувшим Украину бывшим сотрудником украинского посольства в США, политологом Андреем Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, говорит Дмитриев, не просит снять санкции, санкции помогли России поднять уровень ВВП, и речь сейчас идёт только об американских компаниях, которые заинтересованы возвращаться в Россию, или новые компании, которые могут зайти в Россию. Это, конечно, дилетантский подход, но эти пошлины и тарифы, которые Трамп объявил, некоторые аналитики называют как бы тоже санкциями определённого рода. Такие же санкции, условно, против Америки. Трамп вводит санкции против Америки, потому что эти товары, вот это всё (понятно, что отчасти можно назвать похожим явлением), но Трамп добивается по сути такого же эффекта, как в России. Чтобы, условно, предприятия были здесь, там, дружественные страны без пошлин. А если недружественные, то предприятия здесь под новыми вывесками, брендами. Мы понимаем, что суть их другая, но очень похожие процессы», – поделился соображениями Шелест.

Тележенко эти мысли не показались таким уж фантастическими.