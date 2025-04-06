Трамп ударил «санкциями» по Америке, впечатлившись успехами «изолированной» России

Вадим Москаленко.  
06.04.2025 18:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Финансы, Экономика


Вводя мировые пошлины и тарифы, президент США Дональд Трамп мог исходить из тех соображений, что нужно добиться такого же эффекта, какой возымели на национальную экономику РФ антироссийские санкции.

Об этом на своём канале журналист-иноагент Александр Шелест говорил с покинувшим Украину бывшим сотрудником украинского посольства в США, политологом Андреем Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вводя мировые пошлины и тарифы, президент США Дональд Трамп мог исходить из тех соображений,...

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«Россия, говорит Дмитриев, не просит снять санкции, санкции помогли России поднять уровень ВВП, и речь сейчас идёт только об американских компаниях, которые заинтересованы возвращаться в Россию, или новые компании, которые могут зайти в Россию.

Это, конечно, дилетантский подход, но эти пошлины и тарифы, которые Трамп объявил, некоторые аналитики называют как бы тоже санкциями определённого рода. Такие же санкции, условно, против Америки.

Трамп вводит санкции против Америки, потому что эти товары, вот это всё (понятно, что отчасти можно назвать похожим явлением), но Трамп добивается по сути такого же эффекта, как в России. Чтобы, условно, предприятия были здесь, там, дружественные страны без пошлин.

А если недружественные, то предприятия здесь под новыми вывесками, брендами. Мы понимаем, что суть их другая, но очень похожие процессы», – поделился соображениями Шелест.

Тележенко эти мысли не показались таким уж фантастическими.

«Да, оно выглядит как санкции самим себе, но в то же время Трамп разбивает глобалистическую сетку, которая перекинулась в ЕС, и пытается укрепиться в еврозоне, которая устроила тут анклав либероидов, неоконсерваторов, глобалистов, потому что со Штатов выгоняют. Это тоже факт.

В первую очередь, экономика. Тут даже не то что санкциями, она должна производиться в США, формат made in USA. То, что он обещал ещё в первом сроке, и ему не дали возможность это сделать, он к этому более агрессивно подошёл на втором сроке», – ответил политолог.

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