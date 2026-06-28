«У крымчан насчёт Украины иллюзий нет – удары ВСУ не подействуют» – иноагент Латынина
Если обстреливать Москву, чтобы воздействовать на сторонников замирения с Киевом, ещё имеет какой-то смысл, то у крымчан на этот счёт нет никаких иллюзий.
Об этом заявила иноагент, покинувшая Россию либеральная журналистка Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на то, что нам продаёт «телемарафон», что если в Крыму вырубили подстанции, Крым вот-вот падёт, это представляется крайне маловероятным по той причине, что войска, которые не могут держать оборону в Константиновке, вряд ли могут занять Крым.
…Прилёты по Крыму будут оказывать на население существенно другое впечатление, нежели на людей, живущих в Москве. Понятно, достаточное количество людей в Москве будет говорить – «зачем нам это, мы не хотим, давайте заканчивать».
А люди в Крыму – они о том, что с ними сделают, представляют не понаслышке, они внимательно слышали многократные заявления различных украинских спикеров о том, что в Крыму поселилось полтора миллиона россиян, якобы приехавших из России – и фактически это предлог для этнической чистки Крыма» – сказала Латынина.
«Это выглядит как обоснование этнической чистки, особенно если мы вспомним, что то, что у украинских властей на уме, то у Каспарова [иноагент-террорист] и его сотрудников на языке. Когда заявляют, что из Крыма надо выселить всех, кто проголосовал на Референдуме за присоединение, и они готовы понаблюдать за процессом, или когда украинские тролли так радостно празднуют этническую чистку в Нагорном Карабахе.
Те жители Крыма, которые ещё до 14-го года видели, что происходит с русским языком в Крыму – у них нет особых иллюзий, в отличие от представителей российской либеральной интеллигенции, которые и в 14-м, и в 15-м, и в 20-м, и до сих пор рассказывают, что ничего страшного с русским языком на Украине не происходит», – добавила иноагент.
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