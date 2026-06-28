Если обстреливать Москву, чтобы воздействовать на сторонников замирения с Киевом, ещё имеет какой-то смысл, то у крымчан на этот счёт нет никаких иллюзий.

Об этом заявила иноагент, покинувшая Россию либеральная журналистка Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Несмотря на то, что нам продаёт «телемарафон», что если в Крыму вырубили подстанции, Крым вот-вот падёт, это представляется крайне маловероятным по той причине, что войска, которые не могут держать оборону в Константиновке, вряд ли могут занять Крым. …Прилёты по Крыму будут оказывать на население существенно другое впечатление, нежели на людей, живущих в Москве. Понятно, достаточное количество людей в Москве будет говорить – «зачем нам это, мы не хотим, давайте заканчивать». А люди в Крыму – они о том, что с ними сделают, представляют не понаслышке, они внимательно слышали многократные заявления различных украинских спикеров о том, что в Крыму поселилось полтора миллиона россиян, якобы приехавших из России – и фактически это предлог для этнической чистки Крыма» – сказала Латынина.