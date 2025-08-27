У нас нарастают реально ужасные для Украины тенденции – польский либерал

Игорь Шкапа.  
27.08.2025 18:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 23
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


В Польше неуклонно усиливаются антиукраинские настроения, что чревато для Киева потерей прежде надежного союзника.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил либеральный польский политолог и журналист Марек Сиерант, передает корреспондент «Политнавигатора».

Эксперт считает, что за рост таких настроений несет ответственность, в том числе, и считающаяся более проукраиснкой «Гражданская платформа», кандидат от которой на последних выборах президента Рафал Тшасковский стал говорить о бандеризации Польши, чтобы заручиться поддержкой правого электората.

Впрочем, Тшасковскому это не помогло, и он проиграл.

«И теперь по всем социологическим политическим опросам выходит, что Украина будет определенной и одной из главных точек политического дискурса в польском политикуме.

Это реально ужасно для Украины. Я не хочу быть пессимистом, но не позже двух лет может быть так, что Украина потеряет надежного союзника, когда к власти придут не только президент, которого сейчас имеем как радикального правого, а еще и парламентское большинство», – с тревогой прогнозирует польский политолог-глобалист.

Он добавил, что придут времена, когда «будем еще скучать по Анджею Дуде».

