«У России масса предпосылок довести войну до победы» – Киевский эксперт назвал главную

Украина крайне истощена, а потому Москва может не заморачиваться игрой в дипломатию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире журналистки Натальи Ревской заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

Он считает, что Россия, несмотря на заявления о готовности к дипломатии, делает ставку на военное решение украинского вопроса.

«И здесь у них очень много предпосылок для того, чтобы этот сценарий теперь сработал, потому что мы действительно крайне истощены к концу 2025 года. Эту зиму трактуют и экономисты, и социологи, и военные, как, наверное, самую тяжёлую за годы войны. Мы уже на этой грани.

А значит, и Кремль видит, что можно сейчас не играться в дипломатические игры, тем более поводов отказаться масса, а эту зиму сделать ударной, максимального достичь на фронте.

А главное – это то, чем Россия занимается уже которую неделю – это системное, последовательное разрушение тыла, инфраструктуры городов, энергетики», – заметил Ермолаев.