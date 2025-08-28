Непонятно, зачем находящийся на грани поражения Зеленский затеял гибридную войну с Венгрией.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда на Донбассе всё не в порядке, Зеленский решил открыть второй фронт против Венгрии, ещё обменялись такими интересными словами. Всё-таки Венгрия – член ЕС, член НАТО. Зачем в такой ситуации бомбить трубопровод, который снабжает страну, которая, например, в 2022 году приютила примерно 1,3 млн. украинцев? После Румынии и Польши это было самое большое число беженцев. …Мне это кажется довольно странно. Там всё понятно – русня проклятая, Трамп тоже проклятый что-то там не даёт, поляки зерно не давали перевозить. Но зачем ещё с Венгрией пос..аться, я действительно не очень понимаю. …

У меня возникают сомнения в целесообразности тона украинской дипломатии. Послушаешь эти заявления Зеленского, такое впечатление, что, наверное, украинские танки уже под Хабаровском. Самое время начинать гибридную войну с Венгрией.. Если вы не понимаете, почему важно, что страна, которая находится накануне катастрофического поражения, начинает гибридную войну ещё и со страной ЕС, что же тогда важно?» – недоумевала Латынина.