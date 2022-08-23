«Убивать русских»: В Казахстане создается почва для этнических чисток

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Новости Украины

Казахстан вновь становится эпицентром общественного внимания, связанного с активизацией русофобской и антироссийской кампаний, но уже с участием дипломатических представителей Украины. Опасность в том, что уже звучат призывы к физическому уничтожению всех русских, которые подхватываются местными нациками.

Так, 22 августа в социальных сетях появился ролик, снятый одним из организаторов «языковых патрулей» Диасом Кузаировым, где он обсуждал тему необходимости уничтожения русских с послом «незалежной» в Казахстане Петром Врублевским.

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Дипломат не подкачал и ответил казахскому нацику следующее:

«Чем больше убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям».

Это конечно, было сразу растиражировано внутри Казахстана и стало представляться как руководство к действию.

Украинский посол. Скрин со скандального видео.

В этот раз оперативно отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая разместила в своём телеграм-канале гневный пост следующего содержания:

«Это посол Украины в Казахстане. Он рассказывает, что нужно убить как можно больше русских: «чем больше убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям». Такое может говорить только посол террористического режима. 8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто».

После этого уже председатель Следственного комитета России поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлению посла Украины в Казахстане, который публично призывал к убийству русских. Сотрудники ведомства теперь должны будут проверить причастность участников «интервью» к убийствам и совершению других преступлений.

Само такое заявление посла Украины в Казахстане Петра Врублевского появилось вовсе не случайно и является целенаправленной провокацией с целью инициирования кампании о необходимости уже этнической чистки внутри республики.

Таким образом, как видим антироссийские настроения, внедряемые прозападными НПО, национал-либералами и нациками, перетекают уже в открытые призывы убивать русских.

Интересен и сам персонаж, бравший «интервью» – Диас Кузаиров, бывший сотрудник казахстанской полиции, то есть силовик, а бывших в данной системе РК, выстроенной за 30 лет правления Назарбаева не бывает, можно сказать по приказу начал повторять то, что делал до него, сбежавший в Киев, его предшественник Куат Ахметов.

За десятки русофобских акций в магазинах, общественных местах и социальных сетях, когда он приставал к русским и казахам, разговаривающим на русском языке, на него даже возбуждалось уголовное дело, но затем оно благополучно было по указанию сверху свёрнуто. И теперь он продолжает открыто и с позволения своих кураторов из казахстанских спецслужб организовывать такие вот информационные провокации.

То есть посла Украины специально вызвали на разговор, чтобы он примерно такое непременно сказал во время прямой трансляции и, что интересно, на русском языке, а затем активно распространили уже среди казахской блогосферы и националистического сообщества в виде месседжа и практической рекомендации.

Можно с уверенностью сказать, что таким образом в республике с участием одновременно украинских дипломатов и штатных казахских нациков создаётся почва для организации погромов русских и русскоязычных.

И несмотря на то, что в республике русская диаспора вторая по численности после титульного этноса и составляет 3,5 миллионов, никаких гарантий от возможных уже физических нападений нет.

Не надо забывать судьбу дунган, на которых в феврале 2020 года сверху уже опробовали подобную технологию накручивания атмосферы нетерпимости, приведшей к массовым погромам, поджогам и убийству 13 человек и к 25 тысячам беженцев в соседний Узбекистан. Тем более что англосаксы мечтают поджечь сейчас Казахстан и Центральную Азию.

Нельзя также исключать, что это могла быть совместная операция спецслужб РК и СБУ, так как между ними давно налажена прекрасная связь и обмен информацией, особенно по гражданам Казахстана, воевавшим на стороне ЛДНР, которых по возвращению на родину судят и сажают за участие «в боевых действиях без признаков наёмничества».

Данная версия играет новыми красками после того как выяснилось, что террористка СБУ гражданка Украины Наталья Вовк, исполнившая убийство Дарьи Дугиной, ездила на автомобиле по Москве с казахстанскими номерами, а именно алма-атинскими.

Обеспечить её ими могли как дипломатические сотрудники в посольстве Казахстана на Украине, так и спецслужбы.

Так, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана на Украине Дархан Калетаев всегда отличался своей русофобией и антироссийской позицией, организовывал поездки олигархов и казахских националистов на встречи с Михаилом Саакашвили и ведущими политиками киевского режима. Поэтому появление казахстанских комплекта документов у террористки из «Азова» на автомобиль вполне могло произойти и по дипломатическому каналу.

Посмотрите на то, что говорил Дархан Калетаев о уезжающих из Казахстана русских:

«Если посмотреть на национальный состав выезжающих, более 70% выезжающих – это представители других этносов некоренной национальности. Поэтому, в принципе, тоже естественный процесс. Люди ищут свою языковую среду, свои корни и более 70% выезжающих – это представители некоренной национальности. Это тоже, я считаю, что нормально, и какой-то трагизм мы не должны испытывать».

То есть призывы этнических чисток могут быть вполне по душе для чиновников в высших эшелонах власти.

Но это еще не всё! Так, еще один марионеточный нацист – Нуржан Альтаев, бывший депутат от правящей партии и вице-министр труда призвал к чисткам уже внутри вооруженных сил Казахстана от сторонников России.

Таким образом, параллельно с оголтелой русофобией началась еще и внутренняя кампания «по поиску ведьм» уже внутри госаппарата.

«Посмотрите, все генералы, они заканчивали военную академию в Москве. Они очень, как мы говорим, ватники. Они очень сильно пророссийски настроенные люди. И пока мы их не уберём – мы же видим, что внутри армии происходит: гибель людей постоянная, склады взрываются, мы очень сильно зависим от Российской Федерации», – заявил Нуржан Альтаев во время одной из телепередач.

То есть по примеру Украины в Казахстане может начаться еще и чистка тех, кто недостаточно лоялен действующей власти или проявлял симпатии к советскому прошлому и современной России. Подобные выступления имеют целью не только запугать тех военных и чиновников, которые еще остались в ладу со своим умом, но и для того, чтобы переложить всю ответственность за происходящие негативные процессы в армии на Москву и тех, кто ранее учился в советских и российских военных вузах.

Поэтому данная русофобская кампания обязательно будет иметь продолжение, так как всё очень далеко зашло, а нынешнее руководство в лице правой руки Токаева – Ерлана Карина не только не собирается останавливать нациков и спецслужбы, но и стимулирует их действовать еще активнее.

Оно и не мудрено, так как в Нур-Султане давно взяли курс на построение моноэтнического государства и этнократии, а украинизация при этом неизбежна.