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Дональд Трамп нашел общий язык с кокаинистом и разрешил бить по России новыми американскими ракетами ERAM, которые уже были применены во время недавнего удара по Воронежу.

Об этом в эфире видеоблога «Alpha Media» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не совсем разворот в сторону Украины, это в общей картине. Думаю, что он каким-то образом нашёл общий язык с президентом Зеленским. И президент Зеленский опять хороший парень. Завтра что-нибудь вылетит не то, он скажет, что он вообще нелегитимный президент. А послезавтра опять: «Да не, мы друзья всегда, я такого не говорил». То есть это всё зависит от того, где все вот эти вот фишки и пешки расставлены на этой 3D или 5D шахматной доске у него в голове», – заявил Табах.

Он уточнил, что США наводят под прикрытием Украины ракеты на цели в России:

«Каким-то образом наши ERAM уже в Украине, уже они по знаменитому Воронежу долбанули, причём, очень метко, уже выходит из Белого дома, что да, координаты и разведданные дают США. И этих ударов будет всё больше и больше, там что-то они говорят – 3,5 тысячи. Это хорошие, очень качественные ракеты. Частично Соединённые Штаты платят, вот этот вот рыжий бес, вот этот вот «агент Краснов», оплачивает их тоже для Украины».

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.

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