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Президент Румынии Никушор Дан заключил тайную договоренность с украинским узурпатором Владимиром Зеленским, чтобы вовлечь НАТО в конфликт на Украине.

Об этом незаконно не допущенный к власти после победы на президентских выборах Кэлин Джорджеску заявил изданию «Медиафакс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, дрон в Констанце принадлежал украинской армии. Он был просто украинским. Прежде всего, нужна была немедленная дипломатическая реакция — быстрая, жёсткая и решительная. С такими вещами не шутят. Это был идеальный сценарий для Зеленского — втянуть НАТО в войну», – сказал Джорджеску.

6 июня в румынском порту Констанца взорвался украинский морской беспилотник типа «Magura V5», который готовился атаковать Новороссийск. Констанца уже длительное время используется как одна из тыловых баз для запуска украинских морских дронов-камикадзе в акваторию Чёрного моря. С румынской территории (или при активном участии румынской инфраструктуры) осуществляется подготовка, заправка, техническое обслуживание и вывод в море этих аппаратов, что позволяет украинской стороне действовать на большем удалении от своих основных баз и снижать риски.

По итогам инцидента в Констанце президент Дан обвинил во всем Россию. Джорджеску призвал парламент начать процедуру отстранения президента Дана.

Однако импичмент маловероятен, поскольку в НАТО модно приветствовать украинские дроны. Так, сегодня глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падения украинских беспилотников на территории стран НАТО — «приемлемая цена» за атаки на российскую инфраструктуру. По его словам, Таллин не будет просить Киев остановиться, даже если дроны падают на эстонские поля и угрожают безопасности граждан.