Украина признала поражение корабля. Есть погибшие и пропавшие без вести

Игорь Шкапа.  
28.08.2025 14:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1270
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине признали, что потеряли корабль ВМСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил спикер военноморских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Что касается информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», – сказал Плетенчукс агентству Укринформ.

При этом он не стал говорить, о каком корабле идет речь. Но сегодня стало известно, что российский безэкипажный катер в устье Дуная впервые с начала СВО смог потопить корабль радиоэлектронной разведки «Симферополь».

Он был спущен на воду в 2019 году на киевском заводе «Ленинская кузня», принадлежащем экс-президенту и олигарху Петру Порошенко.

