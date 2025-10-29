Украина ударила по помидорам Эрдогана. Турки начинают торги с Зеленским

29.10.2025
Введённые Украиной минувшим летом наценки на импорт огурцов и помидоров из Турции нанесут серьезный экономический урон турецким производителям, особенно в Анталии

Об этом заявил президент Ассоциации экспортеров Западного Средиземноморья (BAIB) Умит Мирза Чавушоглу, подчеркнув, что решение, вступившее в силу, совпало с началом периода сбора урожая в теплицах Анталии, и что дополнительная таможенная пошлина в размере 80 центов за килограмм затруднила экспорт.

Экспорт томатов и огурцов на Украину составляет около 100 миллионов долларов в год, Поставки из Анталии составляет 80 процентов от общего объема экспорта.

«Большая часть наших производителей работает с акцентом на украинский рынок. Это решение создает риск серьезных экономических потерь», – цитирует Чавшоглу издание Sonsoz.

Экспортер Угур Мемиш прогнозирует как минимум 50-процентные убытки своих компаний из-за антидемпингового решения.

Чавушоглу ожидает, что решение будет принято политическим путем – вопросом занимаются МИД, а также минторговли. Остаётся догадываться, что взамен от турок потребует режим Зеленского.

