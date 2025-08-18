Украина всё больше злит Венгрию
Украина ударами беспилотников остановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба», по которой осуществлялось около 60% иностранных поставок в Венгрию и Словакию.
Обе эти страны, как известно, выступают против дальнейшей накачки Украины оружием, так что теракт выглядит как явная месть странам, сохраняющим отношения с Москвой.
Вражеские дроны атаковали станцию «Никольское» в Тамбовской области, уточнил командующий созданными в ВСУ силамид беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр»).
Газета «Коммерсант» напоминает, что пять дней назад поставки в Венгрию приостанавливались после атаки на инфраструктуру «Дружбы» в Брянской области.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже официально выразил протест действиям Киева.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает действия Украины не удивительными – после подрыва газопроводов «Северный поток», «которые отдельные спецслужбы третьих государств делали руками украинцев».
Политолог Виталий Третьяков предлагает:
«Орбану нужно не вновь заниматься увещевании украинских хамов, а остановить ровно на тот срок, который потребуется для восстановления прохода нефти в Венгрию, экспорт электроэнергии на Украину. Жесты доброй воли укры всегда трактуют как слабость и повод наглеть дальше».
Экс-депутат Госдумы Елена Панина уверена:
«Железобетонным условием надёжных и бесперебойных поставок нефти и газа по приемлемым ценам в Венгрию может быть только наличие у неё общей границы с Россией».
