Украинские ЦПР. Где попрячутся от смерти крысы и их «скумбрии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавний удар по кабмину Украины изрядно перепугал и рядовых сотрудников центров принятия решений, и начальственную камарилью. Последняя начала верещать, что скоро бахнет и по другим местам – Зе-офису, Нацбанку, ВР и т.д.

К примеру, секретарь оборонного комитета ВР Костенко заистерил, что «РФ ударит по Верховной Раде – это вопрос времени». Мол, если во время заседания туда прилетит ракета, то «страна станет недееспособной». Подобные панические излияния все чаще звучат из уст и других спикеров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На деле чиновники высших рангов не так уж боятся, – говорит Анна (имя изменено) – работница одного из ведомств, расположенных в покореженном центральном 10-этажном здании Кабмина (ул. Грушевского, 12/2). – Им-то вместе с их семьями есть где укрыться. Если врежут по ОП, то Зеля вместе со своей «скумбрией», как называют в народе «первую ледю», останутся целы и невредимы. И всякие там Свириденки, Ермаки, Стефанчуки и проч. А шумиху они раздувают, во-первых, для подзуживания закордонных хозяев на выпады против РФ, во-вторых, чтобы народ запугать «недееспособностью» как антироссийским жупелом и, в-третьих, побольше бабла «освоить» на «оборонные меры».

Но утверждать, что чинуши вовсе неустрашимы, Анна не берется. Просто есть градация страха. Его уровень зависит от места в иерархии. Больше всего опасаются бомбежек клерки. Начальство их успокаивает, говоря, что Россия «не посмеет» нарушить договорняки (то ли с Зельцем, то ли с Западом), иначе бы от ЦПР давно камня на камне не осталось. Однако достоверную информацию не предоставляет.

Госслужащие нижних рангов даже не ведают, был ли целенаправленным удар по КМУ, и какой именно заряд прилетел на его верхние этажи.

Меньше побаиваются начальники управлений и замминистры. Еще меньше –министры и главы госкомитетов. И, наконец, почти абсолютно уверены в собственной безопасности первые лица Укрорейха, со своими «скумбриями». (Для родственников есть спецпомещения). Причем даже в случае ядерной войны.

Эту защиту обеспечивает система охраны, разработанная еще в советское время. Целый подземный город. Жидобандеровцы пользуются ею вовсю.

Анна знает это не понаслышке. Знакомый из госохраны как-то показал ей некоторые катакомбы.

Самая известная – переход между «куполом» (залом заседаний ВР) и офисами на улице Шелковичной. Через дорогу от Рады. Там ковровые дорожки, мраморные стены и рамки-металлоискатели. Там постоянно шастают нардепы и персонал, если на улице непогода. Или если какие-то протесты.

Но это лишь видимая часть айсберга.

Другие тянутся до КМУ, ОП, Нацбанка и даже до Центризбиркома на пл. Леси Украинки (быв. Киевский облсовет). Говорят, что во время «Евромайдана» по ним выбирался Янукович.

Большинство построено в 1930-х. Потом модернизировано на случай атомного удара. Это фундаментальная «паутина» протяженностью 60 км. Из нее есть выходы на станции метро (в м. «Крещатик» видны встроенные железные двери). И в ней имеется все – комфортабельные номера, вентиляция, запасы питьевой воды и питания на долгое время и т.п.