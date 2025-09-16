Украинские ЦПР. Где попрячутся от смерти крысы и их «скумбрии»
Недавний удар по кабмину Украины изрядно перепугал и рядовых сотрудников центров принятия решений, и начальственную камарилью. Последняя начала верещать, что скоро бахнет и по другим местам – Зе-офису, Нацбанку, ВР и т.д.
К примеру, секретарь оборонного комитета ВР Костенко заистерил, что «РФ ударит по Верховной Раде – это вопрос времени». Мол, если во время заседания туда прилетит ракета, то «страна станет недееспособной». Подобные панические излияния все чаще звучат из уст и других спикеров.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На деле чиновники высших рангов не так уж боятся, – говорит Анна (имя изменено) – работница одного из ведомств, расположенных в покореженном центральном 10-этажном здании Кабмина (ул. Грушевского, 12/2). – Им-то вместе с их семьями есть где укрыться. Если врежут по ОП, то Зеля вместе со своей «скумбрией», как называют в народе «первую ледю», останутся целы и невредимы.
И всякие там Свириденки, Ермаки, Стефанчуки и проч. А шумиху они раздувают, во-первых, для подзуживания закордонных хозяев на выпады против РФ, во-вторых, чтобы народ запугать «недееспособностью» как антироссийским жупелом и, в-третьих, побольше бабла «освоить» на «оборонные меры».
Но утверждать, что чинуши вовсе неустрашимы, Анна не берется. Просто есть градация страха. Его уровень зависит от места в иерархии. Больше всего опасаются бомбежек клерки. Начальство их успокаивает, говоря, что Россия «не посмеет» нарушить договорняки (то ли с Зельцем, то ли с Западом), иначе бы от ЦПР давно камня на камне не осталось. Однако достоверную информацию не предоставляет.
Госслужащие нижних рангов даже не ведают, был ли целенаправленным удар по КМУ, и какой именно заряд прилетел на его верхние этажи.
Меньше побаиваются начальники управлений и замминистры. Еще меньше –министры и главы госкомитетов. И, наконец, почти абсолютно уверены в собственной безопасности первые лица Укрорейха, со своими «скумбриями». (Для родственников есть спецпомещения). Причем даже в случае ядерной войны.
Эту защиту обеспечивает система охраны, разработанная еще в советское время. Целый подземный город. Жидобандеровцы пользуются ею вовсю.
Анна знает это не понаслышке. Знакомый из госохраны как-то показал ей некоторые катакомбы.
Самая известная – переход между «куполом» (залом заседаний ВР) и офисами на улице Шелковичной. Через дорогу от Рады. Там ковровые дорожки, мраморные стены и рамки-металлоискатели. Там постоянно шастают нардепы и персонал, если на улице непогода. Или если какие-то протесты.
Но это лишь видимая часть айсберга.
Другие тянутся до КМУ, ОП, Нацбанка и даже до Центризбиркома на пл. Леси Украинки (быв. Киевский облсовет). Говорят, что во время «Евромайдана» по ним выбирался Янукович.
Большинство построено в 1930-х. Потом модернизировано на случай атомного удара. Это фундаментальная «паутина» протяженностью 60 км. Из нее есть выходы на станции метро (в м. «Крещатик» видны встроенные железные двери). И в ней имеется все – комфортабельные номера, вентиляция, запасы питьевой воды и питания на долгое время и т.п.
«Высшие начальники собираются спасаться автономно от нас, – возмущается Анна. – Сейчас тут остались минэкономики, соцразвития и еще несколько ведомств и комитетов. И аппарат премьера, конечно. По сравнению с прошлыми годами охрана усилена в разы. Раньше проверяли на входе и в лифте на 4 этаже. Ныне на каждом.
Особенно в правом крыле, где кабинет премьерки. Правда, их несколько в разных концах здания. И отдельный лифт под землю. В нем могут ехать только она и вице. Те, кто ниже по рангу – в другом. Ну а самые простые, как я – в общем.
И Зельц, и Свириденко, и другие «випы» дрейфуют по кабинетам. Главные их апартаменты – выше середины, чтобы снизу не дострелили и сверху не вмазали. У Зельца – на 4-м (в 6-этажном ОП). У Свириденко в 10-этажном КМУ – на 6-7.
Прилет пришелся на верхние. Там просто кабинеты рядовых сотрудников. Поэтому больше всех боимся мы. Поскольку знаем, что плевать они на нас хотели…».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: