Украинский «Антонов» запретил летать пяти самолетам российской компании «Волга-Днепр»

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 Авиакомпании «Волга-Днепр» (Россия), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы предприятия «Антонов».

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Юристы сообщили, что суд наложил арест на принадлежащие Авиакомпании «Волга-Днепр» (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709) и запретил авиакомпании и любым иным лицам их эксплуатацию.

Также аэропортам запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправление) указанных воздушных судов.

«По мнению ГП «Антонов», следствия и суда допуск указанных в определении суда самолетов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО, – прокомментировал ситуацию старший партнер юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко. – Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления».

Ранее правоохранительные органы Украины по заявлению ГП «Антонов», как держателя Сертификата типа самолета, нгачали расследование факта сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи Дополнительного Сертификата типа на смену типовой конструкции «Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы».

“В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых является Авиакомпания «Волга-Днепр», в обход ГП «Антонов» была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов”, – считают в “Антонове”.