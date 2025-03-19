Украинских переселенцев с Юго-Востока массово выселяют из временных жилищ

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Многие украинские беженцы вынуждены возвращаться из эвакуации в прифронтовые регионы, потому что у них нет денег для проживания в других областях страны.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявила украинская журналистка Алёна Яцина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать ситуацию с беженцами из прифронтовых регионов.

«Если люди обращаются к власти, и говорят, какая именно помощь нужна – им, как правило, помогают. Но у людей, в первую очередь, спрашивают – могут ли они выехать сами, и есть ли, где проживать. Например, у родственников, или ещё какое-то жильё внутри страны. Если такого жилья нет, то людей помещают в… общежития, которые называют местами компактного проживания. Условия там, мягко говоря, не очень, но всё равно лучше, чем под обстрелами», – сказала Яцина.