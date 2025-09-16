Украинское общество уже не сможет жить без вечной войны – галичанин-русофоб подвёл итог своей работе
Антироссийская война настолько вошла во все сферы жизнедеятельности украинского общества, что прекратить её уже не получится.
Об этом заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На все эти разговоры о вечной войне я смотрю с ужасом. Я понимаю накрутку людей, которые уже в горниле войны, и не мыслят себя без неё. Это уже вошло в их модель поведения, и вряд ли они смогут жить в нормальных условиях.
У всех найдётся сто причин, почему проще дальше отстёгивать, давать зарабатывать, финансировать, а не прекращать эту волынку. Затяжные войны тем и опасны, что они становятся системообразующим фактором», – рассуждал он.
«Под войну подтягиваются все институты, и без неё жить уже невозможно, целые сегменты общества в случае мира просто окажутся без работы. Не говорю уже про финансовые потоки, которые растут благодаря войне.
Война становится неотъемлемым компонентом активной жизни, пассионарности. И это катастрофа, потому что появляется приоритет войны над всем, что намного важнее, как человеческая жизнь и свобода. Война затмевает собою всё», – подытожил русофоб.
