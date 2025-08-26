«Украинского восстания не будет, даже когда бои завяжутся на Банковой» – писатель

Максим Столяров.  
26.08.2025 21:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 618
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С 2014 года и до начала СВО на Украине киевская хунта превратила украинский народ в соучастника своих преступлений.

Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, писатель Сергей Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За эти 8 лет произошли принципиальные и качественные изменения в народе, который живёт на территории, оккупированной киевской хунтой. Вообще, нацисты постоянно строят крайне устойчивое к внешним воздействиям государство. Если взять экскурс обратно, то можно вспомнить, что в 45-м году, когда уже бои шли вокруг Рейхсканцелярии, никаких народных восстаний против гитлеровцев не было», – отметил он.

«И точно так же мы не увидим народных восстаний на территории Украины, даже когда будут бои вестись в районе Банковой. По одной и той же причине: они делают постоянно народ своими соучастниками. И за эти 8 лет киевская хунта сделала соучастниками своих преступлений огромное количество граждан Украины», – сказал Васильев.

