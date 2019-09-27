Украинскому олигарху вручили подозрение в деле о растрате 113 миллионов долларов

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня ГБР заочно вручила подозрение украинскому олигарху и миллиардеру, бывшему нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и Кредит”.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

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“Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и Кредит”, – написала Варченко.

Она напомнила: во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями – банком “Финансы и кредит” и иностранными банками – были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

“В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка “Финансы и кредит” именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит” был объявлен неплатежеспособным”, – отметила Варченко.

Прежде чем сообщить о подозрении, следователи ГБР, прокуроры ГПУ и оперативные сотрудники Департамент защиты экономики Нацполиции Украины, по ее словам, провели масштабную работу.

“В рамках двух уголовных производств были проанализированы документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы с растратой денег финучреждения”, – написала Варченко.

Она также отметила, что в ходе досудебного расследования появились новые подробности дела, а именно выяснилось полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому экс-нардепу.

“О подозрение ему сообщили по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины”, – добавила Варченко.

Она также напомнила, в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственных розысках.