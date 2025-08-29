Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине еще придется расплатиться за теракт на «Северном потоке», но произойдет это уже после смены власти в Германии, когда руководящие должности займут «правые» силы и инициируют расследование теракта заново.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

