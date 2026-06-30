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Александр Лукашенко, поехавший на фоне угроз со стороны Киева в КНР, пытается заручиться поддержкой Пекина, но это бесперспективная затея. Спасти в этом мире может только сопротивление врагу по-ирански.

Об этом в беседе с журналистом-иногаентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что любые угрозы в отношении Белоруссии – это угрозы китайским инвестициям в эту страну. Он считает, что со стороны Лукашенко имеет место попытка за счет Китая воздействовать на Запад, чтобы тот повлиял на Украину.

«С моей точки зрения, попытка вызвать дух Пекина – это такая же иллюзия, как и дух Анкордиджа», – сказал Уралов.

Он напомнил, что ни у России, ни у Белоруссии нет оборонных союзов с Китаем.

«И как мы увидели на примере Курской области, у России, кроме Северной Кореи, подлинных союзников не оказалось. И мы не видим, чтобы Китай как-то блокировал поставки тех же дронов Украине», – добавил эксперт.

По его словам, Китай неоднократно терял инвестиции, например, в Ливии, Иране, но каких-то особых мер в их защиту не предпринимал.