Остановка боевых действий на Украине в любом виде не означает, что проблема с русскими решена, особенно для финнов.

Об этом на Хельсинском форуме по безопасности заявил командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, все пытаются учиться у украинцев, налаживать связи, чтобы получить опыт и лучшие практики для развития нашей собственной обороны. И одна из главных проблем заключается в том, что Украина работает, внося изменения в процесс в такой короткий цикл, что мы не можем следовать ему в западных странах, потому что мы ещё не в контакте (и, надеюсь, не будем). Дело в том, что нам нужно следовать процедурному мышлению украинцев, тому, как они думают по-новому, и пытаться копировать это. Конечно, это займёт больше времени, но, например, процессов закупок, которые занимают по 10 лет – это уже не так, и их точно не будет в будущем», – объяснял Яаккола.

В связи со сказанным, модератор Тери Шульц, репортёр НАТО и ЕС, выразила некоторые опасения.

«Если война закончится на Украине, даже если Украина победит, на что все надеются, Финляндия окажется в более опасном положении, чем сейчас, когда все силы задействованы. Это шокирует. У России будет время восстановить, перегруппировать и перебросить войска обратно к финской границе. Так что я думаю, что победа Украины в войне не решит всех проблем», – вещала Шульц.

Яаккола в целом разделил тревоги пропагандистки.

«Да, вы правы. Но буду краток и приведу пример Великобритании во время Второй мировой войны: «сохраняйте спокойствие и продолжайте», – хорохорился финский командующий.

Напомним, по итогам Второй мировой Британия потеряла все свои колонии, а сегодня над ней перманентно висит угроза отделения когда-то жестоко порабощенных Шотландии и Северной Ирландии.