В Финляндии решили, что абсолютно невыгодно завершение войны на Украине – даже «перемогой»

Максим Столяров.  
21.09.2025 21:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1100
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Финляндия


Остановка боевых действий на Украине в любом виде не означает, что проблема с русскими решена, особенно для финнов.

Об этом на Хельсинском форуме по безопасности заявил командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Остановка боевых действий на Украине в любом виде не означает, что проблема с русскими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конечно, все пытаются учиться у украинцев, налаживать связи, чтобы получить опыт и лучшие практики для развития нашей собственной обороны.  И одна из главных проблем заключается в том, что Украина работает, внося изменения в процесс в такой короткий цикл, что мы не можем следовать ему в западных странах, потому что мы ещё не в контакте (и, надеюсь, не будем).

Дело в том, что нам нужно следовать процедурному мышлению украинцев, тому, как они думают по-новому, и пытаться копировать это. Конечно, это займёт больше времени, но, например, процессов закупок, которые занимают по 10 лет – это уже не так, и их точно не будет в будущем»,  – объяснял Яаккола.

В связи со сказанным, модератор Тери Шульц, репортёр НАТО и ЕС, выразила некоторые опасения.

«Если война закончится на Украине, даже если Украина победит, на что все надеются, Финляндия окажется в более опасном положении, чем сейчас, когда все силы задействованы. Это шокирует.

У России будет время восстановить, перегруппировать и перебросить войска обратно к финской границе. Так что я думаю, что победа Украины в войне не решит всех проблем», – вещала Шульц.

Яаккола в целом разделил тревоги пропагандистки.

«Да, вы правы. Но буду краток и приведу пример Великобритании во время Второй мировой войны: «сохраняйте спокойствие и продолжайте», – хорохорился финский командующий.

Напомним, по итогам Второй мировой Британия потеряла все свои колонии, а сегодня над ней перманентно висит угроза отделения когда-то жестоко порабощенных Шотландии и Северной Ирландии.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить