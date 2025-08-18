В Ирландии жалуются, что Путин «всё-таки перевернул» Трампа на Аляске

После встречи на Аляске, президент США Дональд Трамп перестал требовать безоговорочного прекращения огня.

Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После встречи с Путиным Трамп не сказал ничего существенного. Это интересно, потому что Трамп обычно любит говорить, а тут – никаких вопросов даже от его дружелюбных репортеров.

И он уходит через 12 минут после пресс-конференции. Путин возвращается в Россию, а Трамп пытается придумать, как ему надуть щеки», – сказал Лукас.