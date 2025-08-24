Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские националисты не смогут мечтать о нормальном светлом будущем, пока не построят на границе с Россией 12-метровую стену.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил комбат ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надеяться на будущее мы сможем только тогда, когда весь фронт будет закрыт 12-метровой бетонной стеной. И только когда мы отгородимся от этих нелюдей-москалей, у нас может быть светлое будущее. К сожалению, сейчас мы можем мечтать только о том, чтобы выстоять день, неделю, месяц», – трепался боевик.