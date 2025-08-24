В Киеве надумали отгородиться от России 12-метровой стеной – и ждать «светлого будущего»
Украинские националисты не смогут мечтать о нормальном светлом будущем, пока не построят на границе с Россией 12-метровую стену.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил комбат ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Надеяться на будущее мы сможем только тогда, когда весь фронт будет закрыт 12-метровой бетонной стеной. И только когда мы отгородимся от этих нелюдей-москалей, у нас может быть светлое будущее.
К сожалению, сейчас мы можем мечтать только о том, чтобы выстоять день, неделю, месяц», – трепался боевик.
«Сейчас перемирие приведёт нас только к поражению. За эти 12 лет войны мы вовремя не пошли отвоёвывать Крым и часть Донбасса, враг собрался, и в 2022 году пришёл убивать нас.
Мы с 2014 года понимали, что нашим детям придётся воевать, хотя и не хотели в это верить», – вещал укро-нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: